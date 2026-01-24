Concert de sélection XL tour CafeMusic Mont-de-Marsan

Concert de sélection XL tour

CafeMusic 4, cale de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-02-27

Qui seront les groupes et musiciens sélectionnés pour cette 8e édition ?

Et si vous en faisiez parti et que vous fouliez la scène du CaféMusic ?

Pour tentez votre chance, inscrivez-vous au XL TOUR .

