Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee Diff’art Parthenay

Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee Diff’art Parthenay samedi 22 novembre 2025.

Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

SHAÂRGHOT

Ce sont d’abord des sonorités empruntées au metal industriel, à l’électro et au punk mais ce n’est pas que de la musique, loin de là. Le groupe propose des performances scéniques incroyables, mêlant musique, théâtre mais aussi mises en scène très visuelles soulignées par des costumes et un maquillage inspirés du cyberpunk. Le groupe offre à ses fans des concerts énergiques, intenses et immersifs. Figure majeure de la scène underground industrielle, ils ont rencontré un énorme succès au Hellfest 2025.

EREI CROSS

Le groupe fondé en 2019 par Adrien Grousset (Carpenter Brut, Hacride) et la chanteuse Laetitia Finidori est soutenu sur scène par le batteur Matthieu Guérineau. Le trio propose une musique rock lourde aux sonorités alternative, garage et heavy metal, flirtant même avec des influences funk ou disco. Le féminisme et l’émancipation de la femme sont au coeur du projet. .

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com

English : Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee

German : Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee

Italiano :

Espanol : Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee

L’événement Concert de Shaârghot + Erei Cross + DJ Pam Lee Parthenay a été mis à jour le 2025-09-19 par CC Parthenay Gâtine