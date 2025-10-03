Concert de Shama au Wattignies Wattignies (Le) Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:30 – 22:30
Gratuit : oui Tout public
Dans sa formule solo, Shama revisite ses morceaux accompagnée de guitare, de séquences électroniques, ou encore avec d’instruments méditatifs comme le tambour et la shrutibox.Un voyage sensoriel, entre spiritualité, improvisation et vibration.
Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83