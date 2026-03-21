Concert de Shamisen Médiathèque du Tilleul Gérardmer

Concert de Shamisen Médiathèque du Tilleul Gérardmer samedi 4 avril 2026.

Concert de Shamisen

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Par Hideaki Tsuji, professeur au conservatoire de Strasbourg et musicien de la tournée des Zéniths Naruto Shippuden Symphonic Expérience. Le shamisen est un instrument à cordes et l’un des instruments de musique traditionnels du Japon.Tout public
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Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70 

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English :

By Hideaki Tsuji, professor at the Strasbourg Conservatory and musician on the Naruto Shippuden Symphonic Experience Zenith tour. The shamisen is a stringed instrument and one of Japan’s traditional musical instruments.

L’événement Concert de Shamisen Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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