Concert de Shamisen Médiathèque du Tilleul Gérardmer

Concert de Shamisen

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Par Hideaki Tsuji, professeur au conservatoire de Strasbourg et musicien de la tournée des Zéniths Naruto Shippuden Symphonic Expérience. Le shamisen est un instrument à cordes et l’un des instruments de musique traditionnels du Japon.Tout public

0 .

Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Hideaki Tsuji, professor at the Strasbourg Conservatory and musician on the Naruto Shippuden Symphonic Experience Zenith tour. The shamisen is a stringed instrument and one of Japan’s traditional musical instruments.

L’événement Concert de Shamisen Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES