Concert de Shamisen Médiathèque du Tilleul Gérardmer
Concert de Shamisen Médiathèque du Tilleul Gérardmer samedi 4 avril 2026.
Concert de Shamisen
Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-04 17:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Par Hideaki Tsuji, professeur au conservatoire de Strasbourg et musicien de la tournée des Zéniths Naruto Shippuden Symphonic Expérience. Le shamisen est un instrument à cordes et l’un des instruments de musique traditionnels du Japon.Tout public
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Médiathèque du Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70
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English :
By Hideaki Tsuji, professor at the Strasbourg Conservatory and musician on the Naruto Shippuden Symphonic Experience Zenith tour. The shamisen is a stringed instrument and one of Japan’s traditional musical instruments.
L’événement Concert de Shamisen Gérardmer a été mis à jour le 2026-03-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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