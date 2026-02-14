Concert de Sleen Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes
Concert de Sleen Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes vendredi 20 mars 2026.
Concert de Sleen Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 20 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Sleen est une artiste rennaise à la voix chaleureuse, dont l’univers s’ancre dans la Nu Soul avec une authenticité rare.
Inspirée par des figures emblématiques telles qu’Erykah Badu, Angie Stone ou encore D’Angelo, elle célèbre à travers ses compositions les racines de la soul tout en explorant de nouvelles textures sonores, mêlant groove, douceur et profondeur.
Dans le cadre du festival Dooinit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-20T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-20T18:30:00.000+01:00
1
Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine