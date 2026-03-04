Concert de Sleen, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Concert de Sleen Vendredi 20 mars, 17h30 Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T17:30:00+01:00 – 2026-03-20T18:15:00+01:00

Fin : 2026-03-20T17:30:00+01:00 – 2026-03-20T18:15:00+01:00

Inspirée par des figures emblématiques telles qu’Erykah Badu, Angie Stone ou encore D’Angelo, elle célèbre à travers ses compositions les racines de la soul tout en explorant de nouvelles textures sonores, mêlant groove, douceur et profondeur.

Dans le cadre du festival Dooinit.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Sleen est une artiste rennaise à la voix chaleureuse, dont l’univers s’ancre dans la Nu Soul avec une authenticité rare.

Norak photographie