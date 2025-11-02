Concert de Soléa et Hacène Addadi L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert de Soléa et Hacène Addadi L'Aiguillon-la-Presqu'île dimanche 2 novembre 2025.

Concert de Soléa et Hacène Addadi

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

Voyage musical à travers l’Europe et l’Amérique latine

Venez assister au concert de la Soprano, Soléa accompagnée à la guitare par Hacène Addadi

Réservation conseillée .

Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A musical journey through Europe and Latin America

German :

Musikalische Reise durch Europa und Lateinamerika

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso l’Europa e l’America Latina

Espanol :

Un viaje musical por Europa y América Latina

