Concert de Soléa et Hacène Addadi L’Aiguillon-la-Presqu’île dimanche 2 novembre 2025.
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – – 12 EUR
Début : 2025-11-02 17:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Voyage musical à travers l’Europe et l’Amérique latine
Venez assister au concert de la Soprano, Soléa accompagnée à la guitare par Hacène Addadi
Réservation conseillée .
Église L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A musical journey through Europe and Latin America
German :
Musikalische Reise durch Europa und Lateinamerika
Italiano :
Un viaggio musicale attraverso l’Europa e l’America Latina
Espanol :
Un viaje musical por Europa y América Latina
