Concert de solidarité Eglise évangélique libre Orthez

La Chorale Mozaïk reçoit Atout Choeur de Mirepeix pour un concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. .
Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31
