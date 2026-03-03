Concert de solidarité Eglise évangélique libre Orthez

Concert de solidarité

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Mozaïk reçoit Atout Choeur de Mirepeix pour un concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. .

Eglise évangélique libre 74 rue Lapeyrère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 86 20 31

