Concert de solidarité par le choeur du Kador 11ème édition Améthyste Crozon

Concert de solidarité par le choeur du Kador 11ème édition

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Trois différents concerts d’une heure chacun sont organisés par le Chœur du Kador, dirigé par Christel Barbey, au profit des trois Associations caritatives locales le Secours Catholique, le Secours Populaire et les Restos du Cœur.

Le Chœur du Kador invite pour cette occasion des artistes locaux dont l’affiche est encore une surprise et les élèves de différents établissements scolaires de la Presqu’île sous la direction de leurs enseignant(e)s. Tous auront à cœur de vous proposer un répertoire varié, composé de chansons traditionnelles et contemporaines.

Vous saurez apprécier, à coup sûr, l’engagement généreux et les voix de tous !

Tout public

1h chaque concert

Libre participation recettes reversées aux associations

Réservation fortement conseillée .

