Concert de Solidarité, Eglise Saint-Martin-de-Seignanx

Concert de Solidarité

Eglise Centre-bourg Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Cinq chorales vous donnent rendez-vous à l’église pour un concert au profit de L’Entraide du Seignanx.

Choeur and co, Kanta Barthes, le Seignanx en choeur, Gospel-Denbora, Filii Mariae … De belles voix en perspective !

Rendez-vous à 16h à l’église.

Participation libre.

Les dons seront reversés aux actions locales d’aide aux familles. .

Eglise Centre-bourg Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 22 61 58

