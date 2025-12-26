Concert de Solidarité, Eglise Saint-Martin-de-Seignanx
Concert de Solidarité, Eglise Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 11 janvier 2026.
Concert de Solidarité
Eglise Centre-bourg Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Cinq chorales vous donnent rendez-vous à l’église pour un concert au profit de L’Entraide du Seignanx.
Choeur and co, Kanta Barthes, le Seignanx en choeur, Gospel-Denbora, Filii Mariae … De belles voix en perspective !
Rendez-vous à 16h à l’église.
Participation libre.
Les dons seront reversés aux actions locales d’aide aux familles. .
Eglise Centre-bourg Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 22 61 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Solidarité
L’événement Concert de Solidarité Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx