Concert de solidarité Thann
Concert de solidarité Thann dimanche 26 octobre 2025.
Concert de solidarité
5 avenue Pasteur Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Concert solidaire à Thann avec Les Tinoniers. Chants marins et générosité au rendez-vous pour soutenir Caritas.
Le chœur Les Tinoniers interprétera des chants marins dans l’église Saint-Pie X de Thann. Une soirée solidaire pour soutenir les personnes démunies tout en profitant d’un moment musical chaleureux et convivial. .
5 avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 91 11
English :
Solidarity concert in Thann with Les Tinoniers. Seafaring songs and generosity in support of Caritas.
German :
Solidaritätskonzert in Thann mit Les Tinoniers. Seemannslieder und Großzügigkeit zur Unterstützung der Caritas.
Italiano :
Concerto di solidarietà a Thann con Les Tinoniers. Canti marinari e generosità a sostegno della Caritas.
Espanol :
Concierto solidario en Thann con Les Tinoniers. Canciones marineras y generosidad en apoyo de Cáritas.
