Concert de solidarité Thann

Concert de solidarité Thann dimanche 26 octobre 2025.

Concert de solidarité

5 avenue Pasteur Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-26 17:00:00
2025-10-26

Concert solidaire à Thann avec Les Tinoniers. Chants marins et générosité au rendez-vous pour soutenir Caritas.
Le chœur Les Tinoniers interprétera des chants marins dans l’église Saint-Pie X de Thann. Une soirée solidaire pour soutenir les personnes démunies tout en profitant d’un moment musical chaleureux et convivial.   .

5 avenue Pasteur Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 91 11 

English :

Solidarity concert in Thann with Les Tinoniers. Seafaring songs and generosity in support of Caritas.

German :

Solidaritätskonzert in Thann mit Les Tinoniers. Seemannslieder und Großzügigkeit zur Unterstützung der Caritas.

Italiano :

Concerto di solidarietà a Thann con Les Tinoniers. Canti marinari e generosità a sostegno della Caritas.

Espanol :

Concierto solidario en Thann con Les Tinoniers. Canciones marineras y generosidad en apoyo de Cáritas.

