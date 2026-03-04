Concert de Solune, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Concert de Solune Samedi 7 mars, 18h00 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre mais chapeau pour les artistes

Histoire du Blues au Féminin !

Découvrons un duo auteur-compositeur-interprète avec Pascale Gueillet et Jean-François Thore pour des chansons originales et passons une soirée bluesy…

Tout en électro-acoustique avec un guitariste qui vaut le détour dans un set dédié aux femmes…

• Entrée libre au Chapeau !

• Camion-miam dès 19h avec Gohan

• Concert vers 20h

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan

Bluezy au féminin Le Grenier Asso Ressources

©Solune