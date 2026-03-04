Concert de Solune, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan
Concert de Solune Samedi 7 mars, 18h00 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne
Entrée libre mais chapeau pour les artistes
Concert de Solune
Histoire du Blues au Féminin !
Découvrons un duo auteur-compositeur-interprète avec Pascale Gueillet et Jean-François Thore pour des chansons originales et passons une soirée bluesy…
Tout en électro-acoustique avec un guitariste qui vaut le détour dans un set dédié aux femmes…
• Entrée libre au Chapeau !
• Camion-miam dès 19h avec Gohan
• Concert vers 20h
Bluezy au féminin Le Grenier Asso Ressources
©Solune