Concert de Sona Jobarteh Salle Capranie Ondres
samedi 6 mars 2027 · Salle Capranie · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Concert de Sona Jobarteh
Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 20:30:00
fin : 2027-03-06 22:30:00
Date(s) :
2027-03-06
Sona Jobarteh, musicienne et chanteuse gambienne, fait vibrer la kora, instrument emblématique de la tradition mandingue, dont elle est devenue la première femme virtuose professionnelle issue d’une famille de griots.
Traditionnellement transmis de père en fils et réservé aux hommes, cet instrument devient entre ses mains le trait d’union entre un héritage ancestral et une création musicale contemporaine.
Sa voix, sa kora et son groupe composent un univers généreux, rythmé et profondément ancré dans la culture ouest-africaine.
Artiste engagée, Sona Jobarteh œuvre également à la transmission de cette culture et à l’éducation des nouvelles générations en Gambie.
Ouverture des portes à 20h. Concert à 20h30. Billetterie au Point Com à Ondres ou en ligne. .
Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : Concert de Sona Jobarteh
L’événement Concert de Sona Jobarteh Ondres a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Seignanx
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