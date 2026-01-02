Concert de Sonia Wieder-Atherton violoncelle Lux Scène Nationale Valence Valence
Concert de Sonia Wieder-Atherton violoncelle
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03 21:30:00
2026-02-03
Concert exceptionnel de Sonia Wieder-Atherton
LUX a eu le plaisir d’accueillir en 2024, Sonia Wieder-Atherton, virtuose violoncelliste, interprète d’un large répertoire, et dotée d’une grande imagination qu’elle met au service de ses projets.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
Exceptional concert by Sonia Wieder-Atherton
In 2024, LUX had the pleasure of welcoming Sonia Wieder-Atherton, a virtuoso cellist with a wide repertoire and a great imagination that she puts to good use in her projects.
