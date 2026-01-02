Concert de Sonia Wieder-Atherton violoncelle Lux Scène Nationale Valence Valence

Concert de Sonia Wieder-Atherton violoncelle

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 20:00:00
fin : 2026-02-03 21:30:00

Date(s) :
2026-02-03

Concert exceptionnel de Sonia Wieder-Atherton

LUX a eu le plaisir d’accueillir en 2024, Sonia Wieder-Atherton, virtuose violoncelliste, interprète d’un large répertoire, et dotée d’une grande imagination qu’elle met au service de ses projets.
  .

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

English :

Exceptional concert by Sonia Wieder-Atherton

In 2024, LUX had the pleasure of welcoming Sonia Wieder-Atherton, a virtuoso cellist with a wide repertoire and a great imagination that she puts to good use in her projects.

