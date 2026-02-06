Concert de sortie de résidence de la fanfare GYBB Targon

Concert de sortie de résidence de la fanfare GYBB

La commission culture de la mairie de Targon et ACROCS Productions sont heureux de vous inviter au concert de sortie de résidence de la fanfare Gipsy Yvi Balkan Brass (G.Y.B.B.).

Après une semaine de résidence artistique à Targon, la fanfare G.Y.B.B. vous propose de découvrir le fruit de son travail lors d’un moment musical festif et chaleureux.

À l’issue de la présentation, les musicien·ne·s seront ravi·e·s de partager un temps d’échange convivial autour d’un verre.

Le G.Y.B.B. c’est un brass composé de 6 musicien·ne·s vous emmenant dans leur univers Balkan des fanfares de l’Europe de l’Est ! Dans la rue comme dans les salles sur scène, le G.Y.B.B. vous offre ce son poignant et dansant aux accents tziganes et orientaux. .

Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine targonanimation33@gmail.com

