Concert de sortie de résidence La Cavalerie

Concert de sortie de résidence

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le duo TRip Phonique, composé d’Iris Lancery et Bruno Capelle, sera en résidence de création et en séance d’enregistrement dans le tout nouveau studio de la Draille.

Ils présenteront un nouveau “BONUX” à l’occasion d’une sortie de résidence.

Horaire NC à ce jour, à la Draille .

20 rue des Hospitaliers La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 6 88 09 94 41 ladraille12@gmail.com

English :

The TRip Phonique duo, made up of Iris Lancery and Bruno Capelle, will be in creative residency and recording session in the brand-new Draille studio.

