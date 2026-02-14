Concert de soutien à la 2ème chaussette // Sam 7 mars 2026 / 20h la 2eme chaussette Rennes Samedi 7 mars, 20h00 Entrée et participation libre

Soirée, organisée par La 2ème chaussette, Mescalina & Vox Connection, sera portée par Lol y los Picaros et Michel KoSmiC, qui ont accepté de jouer bénévolement.

Soirée de Soutien – La 2ᵉ Chaussette

Solidarité locale, agissons pour nos commerces !

Chers ami·e·s, riverain·e·s et amoureux·ses de la scène rennaise,

Dans chaque ville, il existe des lieux qui ne sont pas que des adresses : ce sont des points de ralliement, des incubateurs de talents, des espaces de liberté. La 2ᵉ Chaussette, avec son bar chaleureux et conviviale, est de ceux-là.

Aujourd’hui, ce petit bijou de la rue de Dinan a besoin de nous. Comme beaucoup de commerces indépendants, il traverse une période délicate. Alors plutôt que de le voir s’effacer du paysage, nous avons décidé d’agir. Agir par la musique, par la fête, par la solidarité.

Cette soirée est plus qu’un simple concert : c’est un geste collectif pour préserver un morceau de la culture locale, un lieu où naissent les projets, où se tissent les liens, où se partage l’amour du vivant.

Pourquoi c’est important ?

Parce qu’un commerce comme celui de Céline, c’est :

✅ Un lieu de vie pour le quartier et au-delà.

✅ Un tremplin pour les artistes émergents.

✅ Un refuge pour les âmes libres et les curieux·ses.

✅ Un espace inclusif et engagé, porté par des humains.

Ce soir, chaque rire, chaque verre, chaque coup de cœur musical sera un acte de résistance joyeuse. Une manière de dire : “Ici, on se soutient. Ici, on croit en nos commerces de proximité, en nos scènes alternatives, en notre capacité à faire communauté.”

Au programme :

Michel KoSmiC – L’énergie punk et expérimentale d’un vétéran de la scène.

Lol y Los Pícaros – Le rock urgent et sans frontières.

Et vous – Le public sans qui cette chaîne de solidarité n’existerait pas.

Tous les bénéfices de la soirée (consommations, participation libre) seront intégralement reversés au bar pour l’aider à traverser cette passe et continuer à illuminer notre vie nocturne.

Venez nombreux·ses, venez avec votre cœur et votre envie de partager et s’amuser.

Parce que défendre un lieu, c’est aussi le faire vibrer.

Parce que la solidarité, ça se célèbre.

Et parce que Rennes sans la 2ᵉ Chaussette… serait un peu moins Rennes.

Partagez l’événement, parlez-en autour de vous. Chaque personne compte.

#SoutenonsLa2emeChaussette #SolidaritéLocale #RennesSolidaire

Découvrez Michel KoSmiC, une force vive de la scène !

Nous avons l’immense plaisir de vous présenter le premier artiste de notre line-up : Michel KoSmiC

L’Homme de l’Art

Ce bourlingueur de la musique, installé à Rennes, foule les scènes depuis 30 ans, à travers une myriade de formations. Il pose aujourd’hui ses valises pour nous, le temps d’une première très spéciale : le grand saut en solo sous le nom de Michel KoSmiC !

Du punk à l’électro expérimentale

Son pedigree parle pour lui : plongez dans l’énergie brute du punk des années 80 avec Olivesteins, Métal Urbain, ou encore les légendaires UK Subs et Debris (N.Y.)… Cette racine puissante nourrit aujourd’hui son nouveau projet solo, aux sonorités résolument actuelles.

Michel KoSmiC, le projet solo

Armé de sa basse, de sa voix, d’une boîte à rythme et d’un air synth, Michel construit un univers hypnotique et organique. Un premier jet de morceaux, fraîchement éclos cette année, est à découvrir sur Bandcamp. Un son qui ne demande qu’à évoluer et à vous surprendre.

Ailleurs sur scène

Quand il ne voyage pas en solo, on peut l’entendre poser les lignes de basse dans Miaule et Verres Cassés, ou former le duo explosif MouMoute à la guitare.

Une première à ne pas manquer !

Venez assister à la naissance en direct de Michel KoSmiC. C’est l’occasion unique de découvrir en avant-première ce projet prometteur, porté par une énergie et une expérience rares.

Écoutez l’aperçu : [https://michelkosmic.bandcamp.com/](https://michelkosmic.bandcamp.com/)

Découvrez Lol y Los Pícaros, la tornade rock transpyrénéenne !

Nous sommes fiers de vous présenter le deuxième pilier de notre line-up : Lol y Los Pícaros ️

L’ADN du Groupe

Formé à Paris en 2022, ce trio incarne une double culture rock explosive : la rage garage des Sonics rencontre les rythmes fiévreux du rock hispanique. Leur signature ? Des textes qui naviguent entre l’anglais et l’espagnol, portés par une énergie live dévastatrice.

Leur Son : Une Rébellion Organisée

Loin de tout politiquement correct, Lol y Los Pícaros assume un rock brut, urgent et sans concession. Leurs morceaux oscillent entre des hymnes punk fiévreux (Chicas Sucias) et des ballades sombres aux accents mélancoliques (The Light And The End). Tout est conçu pour la scène, pour transformer le chaos en transe collective.

Leur Univers : Un Voyage Sans Visa

Leurs riffs vous transportent instantanément des clubs underground de Madrid aux bars clandestins de Mexico, en passant par l’énergie grisante des salles londoniennes. Un pied dans le patrimoine rock vintage, l’autre solidement ancré dans l’urgence du présent.

Pourquoi ne pas les rater ?

Parce que leur live est une expérience cathartique, un défouloir où la frontière entre le groupe et le public disparaît. Parce qu’ils représentent cette scène rock indépendante, intègre et internationaliste.

Le saviez-vous ?

Leur nom, « Les Pícaros », fait référence aux antihéros vagabonds de la littérature espagnole du Siècle d’Or… une revendication assumée de leur esprit marginal et libre.

Écoutez l’aperçu : [https://open.spotify.com/intl-fr/artist/3rxgb43qq9KiQDdEYLllLl](https://open.spotify.com/intl-fr/artist/3rxgb43qq9KiQDdEYLllLl)

1

https://www.facebook.com/events/1524280476368788

la 2eme chaussette 73 rue Dinan Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



