Concert de soutien à la restauration de la Collégiale Intra-muros Collégiale Saint-Aubin Guérande Loire-Atlantique

La Ville de Guérande et la Fondation du Patrimoine organisent un concert exceptionnel de soutien à la restauration de la Collégiale Saint-Aubin.

L’Ensemble la Sportelle, formation vocale de renom, proposera un concert de musique sacrée réunissant des œuvres de Jean-Sébastien Bach et Félix Mendelssohn. Il s’inscrit dans une itinérance originale, portée par la Fondation Rocamadour Musique Sacrée et la Fondation du Patrimoine mêlant musique et patrimoine.



Ce concert offert par l’Ensemble La Sportelle marquera symboliquement le lancement de la campagne de dons pour la restauration de la Collégiale et sera la première occasion de contribuer, dès la fin du concert.

Programme

Félix Mendelssohn Mein Gott, warum hast du mich verlassen ? op.78 n°3

Jean-Sébastien Bach Sinfonia BWV 4, Orgue seul (transcription)

Jean-Sébastien Bach Den Tod niemand zwingen kunnt’ BWV 4

Jean-Sébastien Bach Fugue BWV 849, Orgue seul

Félix Mendelssohn Aus tiefer Not schrei ich zu dir, op.23 n°1

Jean-Sébastien Bach Nun komm der Heiden Heiland BWV 659

Félix Mendelssohn Mitten wir im Leben sind op.23 n°3

Jean-Sébastien Bach Ich ruf zu dir, Orgelbüchlein BWV 639, Orgue seul

Jean-Sébastien Bach Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, 6°, 7°et 8°mouvements BWV 106 (transcription)

Félix Mendelssohn Sonate VI, Allegro, Orgue seul

Jean-Sébastien Bach Komm, Jesu, komm BWV 229 (transcription) .

Intra-muros Collégiale Saint-Aubin

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 73 30 athanor@ville-guerande.fr

