Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Salle Yves Picard Garnerans

Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Salle Yves Picard Garnerans vendredi 17 avril 2026.

Concert de soutien Fantasy en Beaujolais

Salle Yves Picard Rue du stade Garnerans Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Concert pop rock avec le groupe mâconnais Velvet Sound, organisé en soutien au festival Fantasy en Beaujolais, qui fera son retour en 2026.
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Salle Yves Picard Rue du stade Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   lereperefantastique@gmail.com

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English :

Pop rock concert with Mâcon band Velvet Sound, organized in support of the Fantasy en Beaujolais festival, which will return in 2026.

L’événement Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Garnerans a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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