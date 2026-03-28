Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Salle Yves Picard Garnerans

Concert de soutien Fantasy en Beaujolais

Salle Yves Picard Rue du stade Garnerans Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Concert pop rock avec le groupe mâconnais Velvet Sound, organisé en soutien au festival Fantasy en Beaujolais, qui fera son retour en 2026.

.

Salle Yves Picard Rue du stade Garnerans 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes lereperefantastique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pop rock concert with Mâcon band Velvet Sound, organized in support of the Fantasy en Beaujolais festival, which will return in 2026.

L’événement Concert de soutien Fantasy en Beaujolais Garnerans a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre