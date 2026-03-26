Concert de soutien: Orgue et voix Église Saint-Pierre La Réole

Concert de soutien: Orgue et voix

Église Saint-Pierre Place Rigoulet La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un événement exceptionnel en soutien aux sinistrés des inondations, organisé par Les Amis de l’orgue de La Réole . Orgue Uriel Valadeau et Cat Torralba, voix Sopraniste (rare) Yves Le Pech. La recette sera intégralement reversée en soutien au Stade réolais. .

Église Saint-Pierre Place Rigoulet La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine orguelareole@gmail.com

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English : Concert de soutien: Orgue et voix

L’événement Concert de soutien: Orgue et voix La Réole a été mis à jour le 2026-03-22 par OT de l’Entre-deux-Mers