Concert de soutien: Orgue et voix Église Saint-Pierre La Réole
Concert de soutien: Orgue et voix Église Saint-Pierre La Réole dimanche 29 mars 2026.
Concert de soutien: Orgue et voix
Église Saint-Pierre Place Rigoulet La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Un événement exceptionnel en soutien aux sinistrés des inondations, organisé par Les Amis de l’orgue de La Réole . Orgue Uriel Valadeau et Cat Torralba, voix Sopraniste (rare) Yves Le Pech. La recette sera intégralement reversée en soutien au Stade réolais. .
Église Saint-Pierre Place Rigoulet La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine orguelareole@gmail.com
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English : Concert de soutien: Orgue et voix
L’événement Concert de soutien: Orgue et voix La Réole a été mis à jour le 2026-03-22 par OT de l’Entre-deux-Mers
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