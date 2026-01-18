Concert de soutien Moulin du Rousseau Périgueux

Concert de soutien

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

GROS CONCERT au MOULIN DU ROUSSEAU le Samedi 24 janvier 2026

Moulin du Rousseau 24000 Périgueux

Dès 18h30 Apéro JAM avec plein de musicien·nes déjà passés au Saut du Lou

20h Groundnut Soul Claudio Rabe et Njiva Rosé

22h PVC (⚠️ que du tube, risque élevé de chanter et danser pendant près de 2 heures)

00h30 DJ Burn Out (Some Product) pour finir en beauté

️ Restauration et boissons sur place

️ Billetterie (prix d’entrée libre)

➡️ Prévente à partir de 10€ au Saut du Lou

➡️ Sur place le jour J à partir de 12€ .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 64 33 44 contactprogrammationsautdulou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de soutien

L’événement Concert de soutien Périgueux a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Communal de Périgueux