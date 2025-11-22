CONCERT DE STARS LIVE Maison de la culture Chénérailles
CONCERT DE STARS LIVE Maison de la culture Chénérailles samedi 22 novembre 2025.
Maison de la culture 1 Rte de Vaugueix Chénérailles Creuse
Informations et réservations obligatoires au 06 23 89 39 95
Buvette et restauration
Adulte 5€ / Enfant 3€ .
Maison de la culture 1 Rte de Vaugueix Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 39 95
L’événement CONCERT DE STARS LIVE Chénérailles a été mis à jour le 2025-08-28 par Marche et Combraille en Aquitaine