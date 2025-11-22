CONCERT DE STARS LIVE Maison de la culture Chénérailles

samedi 22 novembre 2025.

Maison de la culture 1 Rte de Vaugueix Chénérailles Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Concert de STARS LIVE
Informations et réservations obligatoires au 06 23 89 39 95
Buvette et restauration
Adulte 5€ / Enfant 3€   .

Maison de la culture 1 Rte de Vaugueix Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 39 95 

L’événement CONCERT DE STARS LIVE Chénérailles a été mis à jour le 2025-08-28 par Marche et Combraille en Aquitaine