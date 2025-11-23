Concert de Ste Cécile Fréland

Concert de Ste Cécile

rue de l’Eglise Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR



Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

2025-11-23

Musiques classiques et contemporaines lors de ce concert de musique municipale de Fréland accompagnée de l’ensemble Frélan’dièse.

Ce concert placé sous le signe de la solidarité, la culture, la rencontre et la paix réunit les musiciennes et musiciens de l’harmonie Municipale de Fréland accompagnés de l’ensemble Frélan’dièse.

Profitez de l’acoustique idéale de l’église de Fréland et passez un bon moment musical. 0 .

rue de l’Eglise Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

Classical and contemporary music in this concert by Fréland’s municipal band, accompanied by the Frélan’dièse ensemble.

German :

Klassische und zeitgenössische Musik bei diesem Konzert der Stadtmusik von Fréland, begleitet vom Ensemble Frélan’dièse.

Italiano :

Musica classica e contemporanea in questo concerto della banda municipale di Fréland, accompagnata dall’ensemble Frélan’dièse.

Espanol :

Música clásica y contemporánea en este concierto de la banda municipal de Fréland, acompañada por el conjunto Frélan’dièse.

