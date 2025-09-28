Concert de Stéphane Daniel Clion

Concert de Stéphane Daniel Clion dimanche 28 septembre 2025.

Concert de Stéphane Daniel

Clion Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Pour fêter l’automne, voici un concert à Clion ! Concert de Stéphane Daniel.

L’artiste Stéphane Daniel de Châteauroux interprètera son premier album « Au fil du temps », accompagné de quatre musiciens. Venez découvrir ses chansons !

Dans cet album de Vieilles photos . Stéphane livre son intimité touchante et de belles notes entraînantes, au carrefour de multiples influences de la chanson française, de Bénabar à Renaud, de Bruel à Renan Luce en passant par quelques fragrances de Fersen.

Stéphane vous invite à découvrir son univers généreux et tendre à travers des morceaux choisis d’une existence tumultueuse, rythmée par l’amour des proches et de la Vie.

Buvette assurée par « Le Mandala ». .

Clion 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 86 61 bibli.clion.indre@wanadoo.fr

English :

To celebrate autumn, here’s a concert in Clion! Concert by Stéphane Daniel.

German :

Um den Herbst zu feiern, hier ein Konzert in Clion! Konzert von Stéphane Daniel.

Italiano :

Per festeggiare l’autunno, ecco un concerto a Clion! Concerto di Stéphane Daniel.

Espanol :

Para celebrar el otoño, ¡un concierto en Clion! Concierto de Stéphane Daniel.

L’événement Concert de Stéphane Daniel Clion a été mis à jour le 2025-09-12 par BERRY