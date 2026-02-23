Concert de Steve Tallis La Belle Epoque de Noyers Noyers
Concert de Steve Tallis
La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17 21:30:00
2026-04-17
Steve Tallis est un auteur-compositeur-interprète et guitariste australien.
Depuis plus de 40 ans, il sillonne les scènes du monde entier, guitare en bandoulière et verbe affûté, distillant un blues rugueux, habité, hypnotique, aux confins du rock, de la poésie et du rituel.
Il a joué avec un grand nombre de musiciens internationaux et australiens, en tant qu’invité ou assurant
la première partie des concerts. Parmi les plus grands noms peuvent être cités Bob Dylan, Van Morrison, B.B. King, Joe Cocker, Tina Turner…
Participation libre au Chapeau
ENTREE GRATUITE pour les adhérents
(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs)
BISTROT OUVERT DE 17h à 22h
REPAS SUR RESERVATION .
La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69 labelleepoque.noyers@gmail.com
English : Concert de Steve Tallis
