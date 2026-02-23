Concert de Steve Tallis La Belle Epoque de Noyers Noyers

Concert de Steve Tallis

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 21:30:00

2026-04-17

Steve Tallis est un auteur-compositeur-interprète et guitariste australien.

Depuis plus de 40 ans, il sillonne les scènes du monde entier, guitare en bandoulière et verbe affûté, distillant un blues rugueux, habité, hypnotique, aux confins du rock, de la poésie et du rituel.

Il a joué avec un grand nombre de musiciens internationaux et australiens, en tant qu’invité ou assurant

la première partie des concerts. Parmi les plus grands noms peuvent être cités Bob Dylan, Van Morrison, B.B. King, Joe Cocker, Tina Turner…

Participation libre au Chapeau

ENTREE GRATUITE pour les adhérents

(adhésion annuelle obligatoire 5 € adultes et gratuit pour les mineurs)

BISTROT OUVERT DE 17h à 22h

REPAS SUR RESERVATION .

La Belle Epoque de Noyers 2 Rue de la Gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 17 33 69 labelleepoque.noyers@gmail.com

