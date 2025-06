Concert de Sunny P au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac 18 juillet 2025 20:00

Sunny P est un duo de reprises guitare/voix qui possède un large répertoire Soul/Pop des années 60 à nos jours. Ces artistes vous invitent à découvrir un univers musical envoûtant !

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

Sunny P is a guitar/vocal cover duo with a wide-ranging Soul/Pop repertoire from the 60s to the present day. These artists invite you to discover a spellbinding musical universe!

Sunny P ist ein Gitarren- und Gesangsduo, das ein breites Soul/Pop-Repertoire von den 60er Jahren bis heute besitzt. Diese Künstler laden Sie ein, eine bezaubernde musikalische Welt zu entdecken!

Sunny P è un duo di cover chitarra/voce con un ampio repertorio Soul/Pop che spazia dagli anni ’60 ai giorni nostri. Questi artisti vi invitano a scoprire un universo musicale affascinante!

Sunny P es un dúo de guitarra y voz con un amplio repertorio Soul/Pop que abarca desde los años 60 hasta la actualidad. Estos artistas le invitan a descubrir un universo musical fascinante

