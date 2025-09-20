Concert de Suzanne Emsevel Kerlouan

Concert de Suzanne Emsevel Kerlouan samedi 20 septembre 2025.

Concert de Suzanne Emsevel

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Suzanne Emsevel interprètera à la guitare, quelques reprises classiques, ainsi que des compositions bien personnelles, teintées de poésie et d’humour. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 33 03 21 65

