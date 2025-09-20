Concert de Suzanne Emsevel Kerlouan
Concert de Suzanne Emsevel Kerlouan samedi 20 septembre 2025.
Concert de Suzanne Emsevel
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20
Suzanne Emsevel interprètera à la guitare, quelques reprises classiques, ainsi que des compositions bien personnelles, teintées de poésie et d’humour. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 33 03 21 65
