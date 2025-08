Concert de Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva et Laure Volpato à l’église La Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-08-17 18:00:00

Un concert de Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva et Laure Volpato est organisé le dimanche 17 août à 18h00 à l’église de la Croupte.

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

English : Concert de Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva et Laure Volpato à l’église La Croupte

A concert by Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva and Laure Volpato is scheduled for Sunday August 17 at 6:00 pm at the Eglise de la Croupte.

German : Concert de Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva et Laure Volpato à l’église La Croupte

Ein Konzert von Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva und Laure Volpato findet am Sonntag, den 17. August um 18.00 Uhr in der Kirche La Croupte statt.

Italiano :

Un concerto di Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva e Laure Volpato è in programma domenica 17 agosto alle 18.00 nella chiesa di La Croupte.

Espanol :

El domingo 17 de agosto, a las 18.00 horas, está previsto un concierto de Syra de Tarade, Alexandra Tenisheva y Laure Volpato en la iglesia de La Croupte.

