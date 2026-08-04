Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Concert de Tanagila

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pop, rock. .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67

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English : Concert de Tanagila

L’événement Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Baie du Cotentin