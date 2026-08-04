AGENDA · Sainte-Mère-Église
Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église
vendredi 7 août 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Concert de Tanagila
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pop, rock. .
Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67
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English : Concert de Tanagila
L’événement Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Baie du Cotentin
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