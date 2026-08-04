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Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église

vendredi 7 août 2026 · Sainte-Mère-Église

Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Brasserie de Sainte-Mère-Église
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Concert de Tanagila

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pop, rock.   .

Brasserie de Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 92 67 

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English : Concert de Tanagila

L’événement Concert de Tanagila Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Baie du Cotentin

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