Concert de Tardis Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Concert de Tardis Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson samedi 7 février 2026.
Concert de Tardis
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 19:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Un peu de de rock indé pour débuter l’année ?
Tardis c’est un quatuor nancéien délivrant depuis maintenant 10 ans un rock indé qu’ils décrivent eux même comme si les Pixies était mené par Graham Coxon des Blur . Pour ce concert le groupe proposera un set acoustique de leur composition issue de leur trois albums. Vous pouvez des maintenant découvrir les disques dans les bacs de la médiathèque en CD et vinyle.
https://tardis-band.bandcamp.com/music
https://www.youtube.com/watch?v=417La5yn6a4Tout public
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
English :
A little indie rock to start the year?
Tardis is a quartet from Nancy, France, who have been delivering indie rock for 10 years, describing it as if the Pixies were led by Graham Coxon from Blur . For this concert, the band will be playing an acoustic set of their own compositions from their three albums. You can now discover the albums in the media library’s CD and vinyl bins.
https://tardis-band.bandcamp.com/music
L’événement Concert de Tardis Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-20 par OT PONT A MOUSSON