Concert de Taria au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 17 octobre 2025.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Taria est une violoniste-performer. Avec son violon elle vous emmène dans de nombreux genres musicaux. Du classique au zouk, en passant par l’afrobeat et la musique orientale. Une violoniste talentueuse à découvrir absolument !
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
English :
Taria is a violinist and performer. With her violin, she takes you on a journey through many musical genres. From classical to zouk, afrobeat and oriental music. A talented violinist to discover!
German :
Taria ist eine Performer-Geigerin. Mit ihrer Geige entführt sie dich in viele verschiedene Musikrichtungen. Von Klassik über Zouk bis hin zu Afrobeat und orientalischer Musik. Eine talentierte Geigerin, die Sie unbedingt entdecken sollten!
Italiano :
Taria è una violinista e performer. Con il suo violino, vi accompagna in un viaggio attraverso una vasta gamma di generi musicali. Dalla musica classica allo zouk, dall’afrobeat alla musica orientale. È una violinista di talento da non perdere!
Espanol :
Taria es violinista e intérprete. Con su violín, te lleva en un viaje a través de una amplia gama de géneros musicales. Desde música clásica hasta zouk, afrobeat y música oriental. Es una violinista de talento que no hay que perderse
