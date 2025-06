Concert de Teddy Costa au casino Zac du Val de Seugne Jonzac 24 juillet 2025 20:00

Charente-Maritime

Concert de Teddy Costa au casino Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Harmoniciste, guitariste, chanteur, comédien, pédagogue… Bref touche à tout. J’aime le Blues et mon métier consiste à partager cette passion avec petits et grands.

.

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

Harmonica player, guitarist, singer, actor, teacher… In short, a jack-of-all-trades. I love the Blues and my job is to share this passion with young and old alike.

German :

Harmonikaspieler, Gitarrist, Sänger, Schauspieler, Pädagoge… Kurz gesagt: Alleskönner. Ich liebe den Blues und mein Beruf besteht darin, diese Leidenschaft mit Groß und Klein zu teilen.

Italiano :

Armonicista, chitarrista, cantante, attore, insegnante… In poche parole, un vero e proprio « jack of all trades ». Amo il Blues e il mio lavoro è condividere questa passione con giovani e meno giovani.

Espanol :

Harmonista, guitarrista, cantante, actor, profesor… En resumen, un hombre de todos los oficios. Me encanta el Blues y mi trabajo consiste en compartir esta pasión con jóvenes y mayores.

L’événement Concert de Teddy Costa au casino Jonzac a été mis à jour le 2025-06-23 par Offices de Tourisme de Jonzac