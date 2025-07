Concert de Téklémek Festival au Grès du Jazz Domino’s bar Lemberg

Concert de Téklémek Festival au Grès du Jazz Domino's bar Lemberg vendredi 15 août 2025.

Concert de Téklémek Festival au Grès du Jazz

Domino’s bar 1 rue du lotissement Lemberg Moselle

Début : Vendredi 2025-08-15 21:00:00

Le festival Au grès du jazz résonnera avec une harmonie multiculturelle pour son édition 2025. Cet événement phare du spectacle vivant en Grand Est mettra en lumière la richesse et la diversité des musiques jazz. Prévu du 9 au 17 août 2025, ce festival incontournable des Vosges du nord se tiendra à La Petite Pierre et aux alentours.

Au grès du jazz se distingue en célébrant non seulement les sonorités exquises du jazz, mais également en honorant les racines profondes de cette forme d’expression artistique qui a évolué au fil du temps vers d’autres esthétiques, transcendant les frontières géographiques et culturelles. Le festival sera une célébration vibrante des origines du jazz, un hommage aux contributions uniques de différentes cultures qui ont façonné ce genre musical influent.

Le fameux festival de La Petite Pierre délocalise l’un de ses concerts au Domino’s bar ! Ne manquez pas ce rendez-vous musical avec le groupe Téklémek !

Groupe de rock touareg créé à Strasbourg en 2022 sous l’impulsion de Mossa, originaire du Mali, il entremêle chants, rythmiques traditionnelles touareg et sonorités rock. On assiste à la création d’une ambiance à la fois festive et intime nous guidant dans une autre dimension, au cœur du Sahara. La transe touareg c’est le vent du désert qui transporte avec lui les émotions en lien avec la nature et l’univers. C’est une musique qui peut mettre les larmes aux yeux, faire rire ou nous exalter et nous faire voyager !

Prix libre, participation suggérée.

Un dîner végétarien sera proposé à 19h (prix libre)

Contact et réservation via dominosbar@gmail.com ou au 03 87 06 49 32.Tout public

Domino’s bar 1 rue du lotissement Lemberg 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 49 32 dominosbar@gmail.com

English :

The Au grès du jazz festival will resonate with multicultural harmony for its 2025 edition. This flagship event in the Grand Est region will highlight the richness and diversity of jazz music. Running from August 9 to 17, 2025, this not-to-be-missed festival in the northern Vosges will be held in and around La Petite Pierre.

Au grès du jazz sets itself apart by celebrating not only the exquisite sounds of jazz, but also by honoring the deep roots of this art form that has evolved over time into other aesthetics, transcending geographical and cultural boundaries. The festival will be a vibrant celebration of the origins of jazz, a tribute to the unique contributions of different cultures that have shaped this influential musical genre.

La Petite Pierre’s famous festival relocates one of its concerts to Domino’s bar! Don’t miss this musical rendez-vous with the group Téklémek!

Created in Strasbourg in 2022 by Mossa, a native of Mali, this Tuareg rock band blends traditional Tuareg rhythms and rock sounds. The result is a festive yet intimate atmosphere that takes us into another dimension, to the heart of the Sahara. Tuareg trance is the desert wind that carries with it emotions linked to nature and the universe. It’s a music that can bring tears to the eyes, make us laugh or exhilarate us and take us on a journey!

Free admission, participation suggested.

A vegetarian dinner will be served at 7pm (free of charge)

Contact and booking via dominosbar@gmail.com or 03 87 06 49 32.

German :

Das Festival Au grès du jazz wird in seiner Ausgabe 2025 in multikultureller Harmonie erklingen. Diese führende Veranstaltung für darstellende Kunst in der Region Grand Est wird den Reichtum und die Vielfalt der Jazzmusik hervorheben. Das Festival, das vom 9. bis 17. August 2025 in La Petite Pierre und Umgebung stattfinden wird, ist ein Muss in den Nordvogesen.

Au grès du jazz zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur die exquisiten Klänge des Jazz feiert, sondern auch die tiefen Wurzeln dieser künstlerischen Ausdrucksform würdigt, die sich im Laufe der Zeit zu anderen Ästhetiken entwickelt hat und dabei geografische und kulturelle Grenzen überschreitet. Das Festival wird eine pulsierende Feier der Ursprünge des Jazz sein, eine Hommage an die einzigartigen Beiträge verschiedener Kulturen, die dieses einflussreiche Musikgenre geprägt haben.

Das berühmte Festival von La Petite Pierre verlegt eines seiner Konzerte in die Domino’s Bar! Verpassen Sie nicht diese musikalische Begegnung mit der Gruppe Téklémek!

Die 2022 in Straßburg von Mossa aus Mali gegründete Tuareg-Rockband verschmilzt Gesang, traditionelle Tuareg-Rhythmen und Rockklänge miteinander. Es entsteht eine festliche und zugleich intime Atmosphäre, die uns in eine andere Dimension führt, ins Herz der Sahara. Die Trance der Tuareg ist der Wind der Wüste, der Emotionen mit sich bringt, die mit der Natur und dem Universum verbunden sind. Es ist eine Musik, die uns Tränen in die Augen treibt, uns zum Lachen bringt, uns begeistert und uns auf eine Reise schickt!

Der Preis ist frei, Teilnahme wird vorgeschlagen.

Um 19 Uhr wird ein vegetarisches Abendessen angeboten (Preis frei)

Kontakt und Reservierung über dominosbar@gmail.com oder unter 03 87 06 49 32.

Italiano :

Il festival Au grès du jazz risuonerà di armonia multiculturale per la sua edizione 2025. Questo evento di punta per lo spettacolo dal vivo nella regione del Grand Est metterà in risalto la ricchezza e la diversità della musica jazz. Dal 9 al 17 agosto 2025, questo imperdibile festival dei Vosgi settentrionali si terrà a La Petite Pierre e dintorni.

Au grès du jazz si distingue per celebrare non solo le squisite sonorità del jazz, ma anche per onorare le profonde radici di questa forma di espressione artistica che si è evoluta nel tempo in altre estetiche, trascendendo i confini geografici e culturali. Il festival sarà una vibrante celebrazione delle origini del jazz, un tributo ai contributi unici delle diverse culture che hanno dato forma a questo influente genere musicale.

Il famoso festival La Petite Pierre porterà uno dei suoi concerti al Domino’s bar! Non perdetevi questo appuntamento musicale con il gruppo Téklémek!

I Téklémek sono un gruppo rock tuareg formatosi a Strasburgo nel 2022 sotto l’impulso di Mossa, originario del Mali, che mescola canti e ritmi tradizionali tuareg con un sound rock. Il risultato è un’atmosfera festosa ma intima che ci porta in un’altra dimensione, nel cuore del Sahara. La trance tuareg è il vento del deserto che porta con sé emozioni legate alla natura e all’universo. È una musica che può farvi venire le lacrime agli occhi, farvi ridere o esaltarvi e portarvi in viaggio!

Ingresso libero, partecipazione consigliata.

Alle 19.00 è prevista una cena vegetariana (gratuita)

Contatti e prenotazioni su dominosbar@gmail.com o 03 87 06 49 32.

Espanol :

El festival Au grès du jazz resonará con armonía multicultural en su edición de 2025. Este acontecimiento emblemático del espectáculo en vivo en la región del Gran Este pondrá de relieve la riqueza y la diversidad de la música jazz. Del 9 al 17 de agosto de 2025, este festival ineludible de los Vosgos del Norte se celebrará en La Petite Pierre y sus alrededores.

Au grès du jazz se distingue por celebrar no sólo los sonidos exquisitos del jazz, sino también por honrar las profundas raíces de esta forma de expresión artística que ha evolucionado con el tiempo hacia otras estéticas, trascendiendo las fronteras geográficas y culturales. El festival será una vibrante celebración de los orígenes del jazz, un homenaje a las aportaciones únicas de las distintas culturas que han dado forma a este influyente género musical.

El famoso festival La Petite Pierre traerá uno de sus conciertos al bar Domino’s No se pierda esta cita musical con el grupo Téklémek

Téklémek es un grupo de rock tuareg formado en Estrasburgo en 2022 bajo el impulso de Mossa, natural de Malí, que mezcla canciones y ritmos tradicionales tuareg con un sonido rock. El resultado es un ambiente festivo y a la vez íntimo que nos transporta a otra dimensión, al corazón del Sáhara. El trance tuareg es el viento del desierto que lleva consigo emociones ligadas a la naturaleza y al universo. Es una música que puede arrancarte lágrimas, hacerte reír o entusiasmarte, ¡y llevarte de viaje!

Entrada gratuita, se sugiere la participación.

A las 19.00 horas se servirá una cena vegetariana (gratuita)

Contacto y reservas a través de dominosbar@gmail.com o 03 87 06 49 32.

