Concert de Tell Mama à la Base de Vers La Base Saint Géry-Vers 4 juillet 2025 21:00

Lot

Concert de Tell Mama à la Base de Vers La Base 99 impasse de la Drague Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

La Base vous donne rendez-vous tout l’été !

Des concerts live tous les vendredis en juillet et août à partir de 21h, dans un cadre unique au bord de l’eau.

Tell Mama c’est un cocktail de soul, fun et rock des 70’s à nos jour, avec énergie, groove et bonne humeur pour une soirée dansante et mémorable !

La Base 99 impasse de la Drague

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie reservation@labase-nautique.fr

English :

La Base welcomes you all summer long!

Live concerts every Friday in July and August, starting at 9pm, in a unique waterside setting.

Tell Mama is a cocktail of soul, fun and rock from the 70s to the present day, with energy, groove and good humor for a memorable evening of dancing!

German :

La Base lädt Sie den ganzen Sommer über ein!

Live-Konzerte jeden Freitag im Juli und August ab 21 Uhr in einer einzigartigen Umgebung am Wasser.

Tell Mama ist ein Cocktail aus Soul, Fun und Rock von den 70ern bis heute, mit Energie, Groove und guter Laune für einen tanzbaren und unvergesslichen Abend!

Italiano :

La Base vi aspetta per tutta l’estate!

Concerti dal vivo ogni venerdì di luglio e agosto a partire dalle 21.00, in un ambiente unico in riva al mare.

Tell Mama è un cocktail di soul, divertimento e rock dagli anni ’70 ai giorni nostri, con energia, groove e buon umore per una memorabile serata di ballo!

Espanol :

¡La Base te espera durante todo el verano!

Conciertos en directo todos los viernes de julio y agosto a partir de las 21:00 horas, en un entorno único junto al agua.

Tell Mama es un cóctel de soul, diversión y rock de los años 70 a la actualidad, con energía, groove y buen humor para una noche de baile inolvidable

L’événement Concert de Tell Mama à la Base de Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot