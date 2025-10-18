Concert de » The Blue Butter Pot » Salle Emeraude – Locoal-Mendon

Salle Emeraude – Route de Locoal Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

The Blue Butter Pot est un duo de blues rock originaire de Bretagne, formé en 2013 par Ray Bonnet (guitare, chant) et Oliv Le Normand (batterie). Leur musique, souvent qualifiée de « Dirty blues rock », mêle des influences de blues, rock garage, country et folk, créant un son brut et énergique. Ils se sont produits dans des festivals tels que la Fête du Bruit à Saint-Nolff, le Motocultor, Au Foin de la Rue, Blues Autour du Zinc, Au Pont du Rock …

Leur nouvel album, With your guts , est enregistré par Thimothy Méhat et mixé/masterisé par Jim Diamond. Retrouvez-les sur la scène de la salle Emeraude pour la sortie nationale de ce nouvel album, le 18 octobre prochain avec en première partie Ronan One Man Band (Blues).

Billetterie en mairie, à la salle Emeraude, sur weezevent, à la billetterie du Leclerc d’Hennebont. .

Salle Emeraude – Route de Locoal Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 67 32

