Informations pratiques

Saint-Goazec

Concert de The HIC’s avec Pierre Quillivic

La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Concert de The HIC’s avec Pierre Quillivic à la guinguette du canal le vendredi 18 septembre à partir de 20h00

> Food truck à partir de 19h00 .

La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87

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English :

L’événement Concert de The HIC’s avec Pierre Quillivic Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou