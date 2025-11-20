Concert de The Honeymen Cabaret Vauban Brest

Concert de The Honeymen

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Depuis 1991, Jim et Elmor (aka les Frères Jazz), natifs de Quimper, n’ont eu de cesse de transmettre leur passion pour la musique du Diable. S’inspirant du Swamp Blues de Louisiane et du Chicago Blues des 50’s, ils se sont forgés un style personnel d’où suinte l’influence de l’électricité balbutiante du Roots Blues façon Muddy Waters ou Howlin’ Wolf.

Au gré des rencontres, ce fraternel duo peut s’étoffer d’un troisième instrumentaliste, comme c’est le cas actuellement avec le guitariste de blues Guillaume Feuillet (The Beanshakers, Royal Street, DZ Mojo…) avec qui ils enregistrent un nouveau single en 2021. Avec une batterie jouée avec les pieds pour marteler le tempo, deux guitares incisives et un harmonica amplifié, les trois musiciens ont de quoi aller taquiner les esprits des pionniers du blues électrique en s’inscrivant dans une formule, sans bassiste, qui a fait les heures de gloire du Blues de la Windy City et du bayou louisianais!

Billetterie à la MJC Harteloire et Pen Ar Creac’h , PL Pilier Rouge et Vauban. .

Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46

L’événement Concert de The Honeymen Brest a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole