Concert de The Paddy’s Friends Home Distillers Distillerie des Bughes Polignac

Concert de The Paddy’s Friends
Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac Haute-Loire
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert avec The Paddy’s Friends ! Groupe local de musique irlandaise en concert live chez Home Distillers, à l’occasion de leurs journées portes ouvertes. Samedi 13 décembre à partir de 19h.
Home Distillers Distillerie des Bughes 2 route des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 05 90 91 contact@homedistillers.fr
English :
Concert with The Paddy’s Friends! Local Irish music group in live concert at Home Distillers, on the occasion of their Open House. Saturday December 13 from 7pm.
German :
Konzert mit The Paddy’s Friends! Lokale irische Musikgruppe mit Live-Konzert bei Home Distillers anlässlich ihres Tags der offenen Tür. Samstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr.
Italiano :
Concerto con i Paddy’s Friends! Gruppo locale di musica irlandese in concerto dal vivo presso Home Distillers, in occasione dell’open day. Sabato 13 dicembre dalle 19.00.
Espanol :
Concierto con The Paddy’s Friends Concierto en directo del grupo local de música irlandesa en Home Distillers, con motivo de sus jornadas de puertas abiertas. Sábado 13 de diciembre a partir de las 19.00 horas.
L’événement Concert de The Paddy’s Friends Polignac a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay