Concert de Thee Verduns + Golden Boots La maison Composer Saints-en-Puisaye

Concert de Thee Verduns + Golden Boots

La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Golden Boots nous vient de Tucson, Arizona, et joue une sorte de country du désert, la plus étrange et la plus belle que l’on puisse écouter. Vieux routiers du DIY, ils avancent sur une ligne de crête entre euphorie pop et ballades américaines qui vous crèvent le cœur. Les humeurs et les vents contraires les poussent vers l’expérimental ou vers la tradition folk song.

Thee Verduns joue en duo dans la catégorie folk garage primitif, batterie primitive, guitare primitive, chants des bayoux de la Moselle (primitifs). Thee Verduns, c’est l’odeur de la poudre quand le coup de feu est parti et que le tir est raté. Les deux orchestres se rejoindront sur scène pour présenter les chansons composées et enregistrées tous-te ensemble, et qui sont rassemblées sur un disque dont on célèbrera la sortie ce printemps. .

La maison Composer 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lamaisoncomposer@gmail.com

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English : Concert de Thee Verduns + Golden Boots

L’événement Concert de Thee Verduns + Golden Boots Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)