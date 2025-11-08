Concert de Théo Didier & le Roulotte Orchestra Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité ! Maison des associations François Mitterand Bourg-de-Péage

Concert de Théo Didier & le Roulotte Orchestra Le Secours Populaire fête ses 80 ans de solidarité !

Maison des associations François Mitterand 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Le samedi 8 novembre 2025, on fête les 80 ans du Secours Populaire Français à Bourg de Péage avec Théo Didier en concert !

Notre ami Delacroix (Monsieur Jules) viendra également présenter des extraits de son 1er One Man Slam Tout ce que j’ai tu .

Maison des associations François Mitterand 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 89 21 03 secpop.romansbdp@laposte.net

English :

On Saturday November 8, 2025, we’re celebrating 80 years of Secours Populaire Français in Bourg de Péage with Théo Didier in concert!

Our friend Delacroix (Monsieur Jules) will also be performing extracts from his 1st One Man Slam Tout ce que j’ai tu .

German :

Am Samstag, den 8. November 2025, wird in Bourg de Péage das 80-jährige Bestehen der Secours Populaire Français mit einem Konzert von Théo Didier gefeiert!

Unser Freund Delacroix (Monsieur Jules) wird außerdem Auszüge aus seinem ersten One Man Slam Tout ce que j’ai tu präsentieren.

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025, celebreremo gli 80 anni del Secours Populaire Français di Bourg de Péage con Théo Didier in concerto!

Il nostro amico Delacroix (Monsieur Jules) si esibirà anche in estratti del suo primo One Man Slam Tout ce que j’ai tu .

Espanol :

El sábado 8 de noviembre de 2025, celebraremos los 80 años del Secours Populaire Français en Bourg de Péage con un concierto de Théo Didier

Nuestro amigo Delacroix (Monsieur Jules) también interpretará extractos de su 1er One Man Slam Tout ce que j’ai tu .

