Concert de Thoco Le Temple-sur-Lot

Concert de Thoco Le Temple-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.

Solar Café Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Reprises enflammées, ambiance assurée !
Avec Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…
Solar Café Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08 

English : Concert de Thoco

Fiery covers, guaranteed atmosphere!
With Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…

German : Concert de Thoco

Flammende Coverversionen, garantierte Stimmung!
Mit Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…

Italiano :

Cover infuocate, atmosfera garantita!
Con Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu Chao…

Espanol : Concert de Thoco

Fogosas versiones, ¡ambiente garantizado!
Con Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu Chao…

