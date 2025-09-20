Concert de Thoco Le Temple-sur-Lot
Concert de Thoco Le Temple-sur-Lot samedi 20 septembre 2025.
Concert de Thoco
Solar Café Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Reprises enflammées, ambiance assurée !
Avec Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…
Solar Café Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08
English : Concert de Thoco
Fiery covers, guaranteed atmosphere!
With Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…
German : Concert de Thoco
Flammende Coverversionen, garantierte Stimmung!
Mit Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu chao…
Italiano :
Cover infuocate, atmosfera garantita!
Con Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu Chao…
Espanol : Concert de Thoco
Fogosas versiones, ¡ambiente garantizado!
Con Ed Sheeran, Goldman, Beatles, Manu Chao…
L’événement Concert de Thoco Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Lot-et-Tolzac