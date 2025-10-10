Concert de Thomas Fersen Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Concert de Thomas Fersen Théâtre L’Hermine Saint-Malo vendredi 10 octobre 2025.

Concert de Thomas Fersen

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:45:00

2025-10-10

Concert de Thomas Fersen, auteur-compositeur et interprète incontournable.

Son nouvel opus « Le choix de la reine », sorti en février 2025, revisite ses morceaux emblématiques, en collaboration avec l’ensemble de percussions Trio SR9, récemment oscarisé pour la bande-originale du film Emilia Perez de Jacques Audiard. Cet opus conjugue son univers poétique et l’inventivité sonore d’instruments tels que le marimba, le vibraphone, le glockenspiel et le piano préparé. .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

