Concert de Tiger Rose Eglise Beautiran

Concert de Tiger Rose

Eglise 16 Place de Verdun Beautiran Gironde

2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

A l’occasion de la Journée de Noël solidaire, le groupe Tiger Rose se produira à l’église.

Deux voix uniques et puissantes, un son brut, sans artifices. Tiger Rose et son répertoire de chansons originales, intenses et souvent hypnotiques, vous embarque dès les premières mesures. Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen qui a déjà vu Loretta and the Bad Kings ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et à la contrebasse, de nombreux performeurs américains, Mig prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo avec une identité forte, entre blues, boogie, country et folk . .

+33 5 56 67 06 15 contact@mairie-beautiran.fr

