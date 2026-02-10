Concert de Tilmann Volz à La Scénette La Scénette Léobard

Concert de Tilmann Volz à La Scénette

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez profiter d'un concert avec le guitariste, chanteur et compositeur, Tilmann Volz !

Tilmann Volz est nantais mais il sait vous emporter de l'autre côté de l'Atlantique.

Guitariste autodidacte depuis près de vingt ans, il est passé par de nombreux styles (rock, pop, reggae, rebetiko grec, musiques méditerranéennes), avant de jeter définitivement son dévolu sur les musiques traditionnelles nord-américaines (folk, blues, country-blues, bluegrass, old-time) et sur la pratique de la guitare folk.

La Scénette L’Abbaye Nouvelle Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33 contact@scenette.fr

English :

Come and enjoy a concert with guitarist, singer and composer, Tilmann Volz!

Tilmann Volz is from Nantes, but he knows how to carry you away to the other side of the Atlantic.

A self-taught guitarist for almost twenty years, he has tried his hand at a wide range of styles (rock, pop, reggae, Greek rebetiko, Mediterranean music), before finally setting his sights on traditional North American music (folk, blues, country-blues, bluegrass, old-time) and folk guitar playing.

