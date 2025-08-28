Concert de Tiuin: musique celtique et flamande Châteauneuf-du-Faou
Concert de Tiuin: musique celtique et flamande
Chapelle du Moustoir Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-08-28 19:00:00
fin : 2025-08-28 23:59:00
2025-08-28
Concert de Tiuin le 28 août à la Chapelle du Moustoir à Châteauneuf du Faou
> de 19h00 à 00h00 .
> de 19h00 à 00h00 .
Chapelle du Moustoir Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 80 56 75 95
