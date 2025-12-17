Concert de Tom LEEB Le Molay-Littry

Concert de Tom LEEB

Salle des fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Tom Leeb est un artiste polyvalent qui a su rapidement se faire un nom en France grâce à son style folk moderne. Son single à succès, Are We Too Late , a accumulé plusieurs millions de streams et l’a propulsé sur le devant de la scène. Son nouvel album, Bedrock , véritable mélange de rock, blues, pop et folk, est influencé par ses années passées aux États-Unis et témoigne de la richesse de ses inspirations musicales. Accompagné sur scène par 5 musiciens de talent, Tom Leeb nous livre un live riche et intense !

Ouverture des portes à 19h30

Concert à découvrir en famille dès 6 ans

Bar sur place .

Salle des fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03 valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr

