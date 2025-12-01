Concert de Tom Mathis en extérieur Drusenheim
2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 17:30:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
Tom Mathis, compositeur, musicien, chanteur, icône du schlager alsacien et de la pop, revient avec ses versions inoubliables des classiques de Noël à l’occasion d’un concert en plein air. .
2 rue du Stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr
