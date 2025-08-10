Concert de Tony Biscus La Boule d’or Clamecy
Concert de Tony Biscus La Boule d’or Clamecy dimanche 10 août 2025.
Concert de Tony Biscus
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 19:00:00
fin : 2025-08-10 21:00:00
Date(s) :
2025-08-10
Concert de Tony Biscus, ultra chill time, le dimanche 10 août 2025 à La Boule d’or de 19h à 21h. .
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 contact@labouledor.info
English : Concert de Tony Biscus
German : Concert de Tony Biscus
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Tony Biscus Clamecy a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais