Concert de Toti Tres Jardin-verger Conservatoire Assat
vendredi 31 juillet 2026 · Jardin-verger Conservatoire · Assat
Informations pratiques
Assat
Concert de Toti Tres
Jardin-verger Conservatoire 3 Bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Toti Tres est un trio de jeunes musiciens qui vous entraîneront dans la danse au son de leurs instruments traditionnels de Gascogne flûte à trois trous et tambourin à cordes, accordéon diatonique et cornemuses. Avec un répertoire varié entre traditionnel et compositions en occitan gascon,
Toti Tres vous propose autant un bal à écouter qu’un concert à danser, dans la convivialité et
le plaisir partagé. .
Jardin-verger Conservatoire 3 Bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
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English : Concert de Toti Tres
L’événement Concert de Toti Tres Assat a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay