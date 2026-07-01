Concert de Toti Tres Jardin-verger Conservatoire Assat

Informations pratiques

Assat

Concert de Toti Tres

Jardin-verger Conservatoire 3 Bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Toti Tres est un trio de jeunes musiciens qui vous entraîneront dans la danse au son de leurs instruments traditionnels de Gascogne flûte à trois trous et tambourin à cordes, accordéon diatonique et cornemuses. Avec un répertoire varié entre traditionnel et compositions en occitan gascon,

Toti Tres vous propose autant un bal à écouter qu’un concert à danser, dans la convivialité et

le plaisir partagé. .

Jardin-verger Conservatoire 3 Bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

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English : Concert de Toti Tres

L’événement Concert de Toti Tres Assat a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay